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Очередной концерт ДДТ перенесли на следующий год

фото ЗакС политика Очередной концерт ДДТ перенесли на следующий год

Еще один концерт петербургской группы ДДТ не состоится в назначенный день по воле организаторов. Как сообщается на официальной странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте", на этот раз отменили концерт 7 октября в Оренбурге, который переносится на февраль будущего года. Ожидается, что уже приобретенные билеты на него будут действительны.

"Также обращаем внимание, что с сайта воронежского фестиваля "Чернозём" исчезла информация об участии группы ДДТ. За уточнениями обращайтесь к организаторам", - говорится в посте, озаглавленном "Опять культура отмены".

Напомним, что проблемы с организацией гастролей у ДДТ начались после публично выраженной позиции группы относительно военной спецоперации на Украине. На весеннем концерте в Уфе фронтмен коллектива Юрий Шевчук произнес пацифистскую речь, после чего к нему в гримерку для беседы пришли силовики. По результатам этого выступления на музыканта составили протокол о дискредитации армии, однако суд в Петербурге до сих пор не торопится рассматривать дело Шевчука. После уфимской речи концерты ДДТ раз за разом отменяют и переносят.


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