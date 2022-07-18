Дело против Шевчука перенаправили в суд Уфы

Дзержинский районный суд перенаправил дело против лидера ДДТ Юрия Шевчука по подведомственности в Советский суд Уфы, передает 18 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Музыканта обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) после речи о том, что есть Родина, произнесенной на концерте в столице Башкирии 18 мая.

Как объяснили в судебной пресс-службе, дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. При этом ходатайство о переносе места рассмотрения в Петербург в протоколе от 6 июля, повторно составленном башкирскими полицейскими, отсутствует.

После концерта в Уфе полицейские составили на Шевчука протокол, который 26 мая поступил на рассмотрение Дзержинского райсуда в Петербурге. Вскоре, однако, суд вернул материалы дела обратно в Уфу для устранения имеющихся недостатков. Спустя полтора месяца, в середине июля он повторно зарегистрировал дело. Теперь же материалы вновь переданы в Башкирию.

"После возврата протокола составителям сотрудниками УМВД в отношении Шевчука 06.07.2022 был составлен новый протокол. Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись", — указали в судебной пресс-службе, комментируя перенос дела.