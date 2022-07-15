Суд в Петербурге повторно зарегистрировал дело против Шевчука

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), заведенное против фронтмена ДДТ Юрия Шевчука, передает 15 июля объединенная пресс-служба городских судов.

По сообщению пресс-службы, материалы дела переданы судье.

Протокол на Шевчука был составлен после концерта ДДТ 18 мая в Уфе, в ходе которого музыкант порассуждал со сцены о сути понятия "Родина" и о том, что оно не связано с частями тела президента, которые "надо все время мусолить, целовать". Позже дело было передано в Дзержинский суд, который в конце мая вернул материалы для устранения недостатков.

На этой неделе Шевчук рассказал в интервью журналистке Катерине Гордеевой, что перечислил гонорары беженцам с Украины.