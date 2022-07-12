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"Люди страдают": Юрий Шевчук рассказал, что перевёл все концертные гонорары украинским беженцам

фото ЗакС политика "Люди страдают": Юрий Шевчук рассказал, что перевёл все концертные гонорары украинским беженцам

Лидер ДДТ Юрий Шевчук дал интервью журналистке Катерине Гордеевой, в котором, среди прочего, рассказал, на что ушли его гонорары, полученные от последних концертов группы. Разговор опубликован на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".

"Мои дети взрослые уже, и мне не так нужно много финансов. Я свой личный гонорар ни разу не взял ни за один концерт. Все деньги перечислил беженцам с Украины. Люди страдают. Это люди, дети", - представил свою позицию музыкант.

С тех пор, как началась военная спецоперация, у группы прошло 10 концертов. В последнее время ввиду пацифистской позиции Шевчука и остальных членов группы по вопросу СВО, выступления ДДТ начали повсеместно отменять. В отношении самого Шевчука составлен протокол о дискредитации армии.


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