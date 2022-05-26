Суд в Петербурге зарегистрировал дело против Шевчука

Дзержинский районный суд зарегистрировал административный протокол о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), составленный против лидера ДДТ Юрия Шевчука, известила 26 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вслед за этим материалы дела поступят судье. "Интрига: судья может принять материалы к производству, а может вернуть их составителям", — отметили в пресс-службе.

Протокол на Шевчука был составлен после концерта в Уфе 18 мая, на котором музыкант порассуждал о понятии Родины в контексте анатомии президента. Обращенная в зал речь сподвигла силовиков проникнуть после выступления за кулисы для беседы "по факту прошедшего концерта, его направленности и [о] высказываниях Шевчука", рассказал позже продюсер Радмир Усаев.

При этом лидер ДДТ свидетельствовать против себя отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. Позже группе пришлось опровергать сообщения о прекращении концертной деятельности в России.