Группа ДДТ опровергла заявление о прекращении концертной деятельности в России

Рок-группа ДДТ прокомментировала 27 мая появившиеся в СМИ сообщения о приостановке своей концертной деятельности в России. Заявление было опубликовано в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".

"Друзья, после вчерашнего прекрасного интервью Юрия Юлиановича, многие СМИ решили "хайпануть" и вырвали из контекста слова ЮЮ о концертах в России — якобы, Шевчук заявил об их прекращении. Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь!" — говорится в посте на страничке группы. Авторы поста также призвали подписчиков "не поддаваться панике, не унывать" и заверили, что "добро победит".

Ранее лидер ДДТ Юрий Шевчук в интервью израильской радиостанции "Первое Радио" допустил возможность приостановки выступлений в России. "Я думаю, что нас многие [в Израиле] слушают, может быть, какие-то концертные организации заинтересуются, мы с удовольствием приедем, да. Тем более что в России, мне кажется, наша концертная деятельность подходит к концу", — заявил он. При этом музыкант выразил надежду, что приостановка будет носить временный характер.

На прошлой неделе на Шевчука был составлен протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) после его речи на концерте в Уфе. Фронтмен ДДТ отказался давать какие-либо показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. Дело против него было направлено из Уфы в Петербург, рассмотрением его займется Дзержинский районный суд.