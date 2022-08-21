СК считает, что дочь философа Дугина погибла от рук наемных убийц

Гибель политолога и журналистки Дарьи Дугиной вечером 20 августа стала результатом спланированных действий злоумышленников, о чем сообщает пресс-служба Следственного комитета. Силовики квалифицируют подрыв ее автомобиля как заказное убийство. Дело об убийстве общеопасным способом передали в центральный аппарат ведомства.

"Назначаются экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая, взрывотехническая судебные экспертизы", - гласит официальное сообщение от СК.

Напомним, что унесший жизнь 29-летней Дарьи Дугиной подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser случился накануне поздно вечером в Подмосковье. Ее отца философа Александра Дугина, который собирался ехать вместе с ней в одной машине, госпитализировали. Как и ее отец, погибшая журналистка была идеологом "русского мира" и активно поддерживала действия России на Украине и в Донбассе.

фото: ТЫЛ-22, Листва, Чёрная Сотня / YouTube (скриншот)