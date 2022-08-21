ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:10

У Гостиного двора задержали мужчину с пацифистским плакатом

фото ЗакС политика У Гостиного двора задержали мужчину с пацифистским плакатом

Петербургские полицейские задержали активиста Александра Аксенова, вставшего в одиночный пикет у здания Гостиного двора. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, на плакате демонстранта было написано "Я за мир". Силовики увезли Аксенова в отдел полиции № 28.

Отметим, что после отмены масочного режима в городе продолжает действовать запрет на публичные мероприятия, объясняемый противоэпидемическими соображениями. Петербуржцам нельзя митинговать и пикетировать начиная с марта 2020 года. В августе официальная заболеваемость коронавирусом вновь находится на подъеме.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама