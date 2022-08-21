У Гостиного двора задержали мужчину с пацифистским плакатом

Петербургские полицейские задержали активиста Александра Аксенова, вставшего в одиночный пикет у здания Гостиного двора. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, на плакате демонстранта было написано "Я за мир". Силовики увезли Аксенова в отдел полиции № 28.

Отметим, что после отмены масочного режима в городе продолжает действовать запрет на публичные мероприятия, объясняемый противоэпидемическими соображениями. Петербуржцам нельзя митинговать и пикетировать начиная с марта 2020 года. В августе официальная заболеваемость коронавирусом вновь находится на подъеме.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов.