За год турпоток в Крым снизился наполовину

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал об изменившемся уровне популярности Крыма как туристического направления в 2022 году. По его данным, по сравнению с прошлым летом полуостров принял в два раза меньше туристов.

"Даже последние события в Новофедоровке и под Джанкоем не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе", - добавил эксперт в интервью РИА "Новости".

Ввиду того, что авиасообщение с южными регионами РФ остается закрытым на фоне военной спецоперации на Украине, 95% туристов в нынешнем году прибыли в Крым на автомобилях и только 5% — на поездах.