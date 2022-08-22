Bosch собирается продать два своих завода в Стрельне

Российское подразделение немецкого производителя бытовой техники Bosch (ООО "БСХ Бытовые приборы") намеревается продать два своих завода, расположенных в поселке Стрельна в Петродворцовом районе Петербурга, сообщил 22 августа "Коммерсантъ". Оба предприятия приостановили работу в марте 2022 года.

"Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки", — заявил один из источников издания на рынке. По его словам, российские ретейлеры выражали готовность купить предприятия, однако названная цена показалась им завышенной.

Согласно оценке другого собеседника "Коммерсанта", в работающем состоянии заводы в Стрельне можно оценить в 65-75 миллионов евро, что соответствует 3,8-4,4 миллиарда рублей по курсу Центробанка на 19 августа. При этом сейчас предприятия стоят меньше, добавил он.

В свою очередь, в Bosch заявили, что не занимаются комментированием слухов.

Как предположил в разговоре с изданием представитель "Марвел-Дистрибуции", покупкой заводов могут заинтересоваться турецкие либо же китайские производители. В качестве примера он привел продажу турецкой фирмой Arcelic российских активов американской компании Whirpool.

Фото: unsplash