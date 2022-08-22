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Новости 9:51

В День флага Беглов заявил о гордости за военнослужащих России и республик Донбасса

фото ЗакС политика В День флага Беглов заявил о гордости за военнослужащих России и республик Донбасса

Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем государственного флага, обращение опубликовано 22 августа на сайте городской администрации. В своем поздравлении он выразил мысль, что сила России заключается "в исторической памяти и преемственности всех поколений", а также вспомнил дела императора Петра Великого.

"Наше поколение вернуло бело-сине-красный триколор и возродило могущественную Россию", — объявил Беглов и обратился к современной повестке. Губернатор выразил мнение, что сейчас "под российским флагом идёт строительство многополярного мира", а сама страна "заступилась за общечеловеческие ценности".

"Мы гордимся российскими воинами, воинами Донецкой и Луганской народных республик, всеми, кто борется с мировым злом, всеми, кто за честный и справедливый мир. Российский флаг сегодня в их руках. Наши воины пишут новую страницу героической истории Отечества", — приводит мнение Беглова его пресс-служба.

Ранее в Смольном сообщили о том, что 22 августа в честь Дня флага с 20:50 до 23:59 Дворцовый мост окрасится в цвета российского триколора.


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