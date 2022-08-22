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Новости 13:27

Четыре петербургских завода поддержали льготными займами на 280 млн рублей

фото ЗакС политика Четыре петербургских завода поддержали льготными займами на 280 млн рублей

Четыре петербургских промышленных предприятия получили льготные займы от города в общей сложности более чем на 280 млн рублей, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Деньги выдали на пять лет по ставке от 1% до 5%. Самую крупную сумму (115,5 млн рублей) получил специализирующийся на радиоэлектронике завод "Реконд".

"Развитие радиоэлектроники в сегодняшних условиях играет важную роль в вопросе импортозамещения. Необходимо поддержать предприятия, которые активно развиваются, наращивают производство, реализуют проекты по импортозамещению", - считает губернатор Александр Беглов.

Кроме "Реконда" Фонд развития промышленности одолжил средства Средне-Невскому судостроительному заводу (70 млн рублей) и производящему авиадвигатели заводу "ОДК-Климов" (50 млн рублей). Наконец, компания "Безопасные Технологии" получила от города займ в размере 45 млн рублей на новую технику для проивзодства корпусных деталей редукторов.  

Тем временем, более десяти тысяч сотрудников городских заводов продолжают находиться в простое. В Смольном утверждают, что речь идет только об автопроме.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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