Четыре петербургских завода поддержали льготными займами на 280 млн рублей

Четыре петербургских промышленных предприятия получили льготные займы от города в общей сложности более чем на 280 млн рублей, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Деньги выдали на пять лет по ставке от 1% до 5%. Самую крупную сумму (115,5 млн рублей) получил специализирующийся на радиоэлектронике завод "Реконд".

"Развитие радиоэлектроники в сегодняшних условиях играет важную роль в вопросе импортозамещения. Необходимо поддержать предприятия, которые активно развиваются, наращивают производство, реализуют проекты по импортозамещению", - считает губернатор Александр Беглов.

Кроме "Реконда" Фонд развития промышленности одолжил средства Средне-Невскому судостроительному заводу (70 млн рублей) и производящему авиадвигатели заводу "ОДК-Климов" (50 млн рублей). Наконец, компания "Безопасные Технологии" получила от города займ в размере 45 млн рублей на новую технику для проивзодства корпусных деталей редукторов.

Тем временем, более десяти тысяч сотрудников городских заводов продолжают находиться в простое. В Смольном утверждают, что речь идет только об автопроме.