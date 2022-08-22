Жителей Адмиралтейского района проконсультируют по вопросам платных парковок

Комитет по транспорту рассказал 22 августа в своем Telegram-канале, где именно в ближайшие три дня состоятся встречи сотрудников Городского центра управления парковками и жителей Адмиралтейского района. Согласно планам Смольного, с 1 ноября здесь на 153 улицах стоянка автотранспорта станет платной.

Для информирования горожан на территории района проводятся встречи с жителями. На прошлой неделе состоялось три таких мероприятия, отметили в комтрансе. Еще три намечены на период со вторника по четверг. Так, 23 августа встреча состоится в здании ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Адмиралтейского района" на Загородном проспекте, 58. Следующая пройдет 24 августа в гимназии № 272 на 8-й Красноармейской улице, 3, а еще одна — 25 августа в школе № 287 на Бумажной улице, 5.

Напомним, начиная с 1 сентября зона платной парковки полностью охватит весь Центральный район, распространившись на остающиеся МО "Дворцовый округ" и МО № 78. В начале августа комтранс объявил о приеме заявлений от местных жителей на получение льготных парковочных разрешений.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"