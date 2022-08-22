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Новости 13:45

Заблокированное Роскомнадзором издание TJ объявило о закрытии

фото ЗакС политика Заблокированное Роскомнадзором издание TJ объявило о закрытии

Медиапроект TJ (в прошлом - TJournal), писавший о различных интернет-трендах, о социальных сетях и IT-технологиях, прекращает свое существование. В редакционном заявлении от 22 августа говорится, что у коллектива закончились средства для продолжения работы: в последние годы издание убыточно.

"Поэтапные сокращения, в том числе сотрудников, не помогли. Мы всячески пытались сохранить проект и верили, что делаем важное дело на выжженной поляне русскоязычных медиа. Увы", - рассказала редакция.

В марте сайт TJ по требованию Генпрокуратуры был заблокирован Роскомнадзором: российские власти сочли неприемлемым характер освещения изданием военной спецоперации на Украине. После этого посещаемость проекта снизилась в пять раз.

Днем закрытия руководство TJ выбрало 10 сентября. С этого времени на сайте, доступном в России через VPN-сервисы, останется ссылка на архив материалов.


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