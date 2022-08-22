ФСБ обвинила украинские спецслужбы в убийстве Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии уголовного дела, возбужденного по факту гибели дочери философа Александра Дугина Дарьи, сообщило 22 августа ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, за взрывом автомобиля журналистки стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства стала гражданка этой страны.

По версии спецслужбы, взрыв совершила гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения. Как заявили в ФСБ, вместе с несовершеннолетней дочерью она пересекла российскую границу в конце июля, а в день убийства Дугиной якобы посещала фестиваль "Традиция", где российская журналистка находилась в качестве почетного гостя.

"После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", — заявили в ФСБ.

Автомобиль Дугиной взорвался в Подмосковье вечером 20 августа, после стало известно, что за рулем была она. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ).