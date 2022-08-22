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Новости 15:04

ЛДПР откроет отделения в республиках Донбасса

фото ЗакС политика ЛДПР откроет отделения в республиках Донбасса

ЛДПР ведет работу по подготовке к открытию своих отделений на территории Донецкой и Луганской народных республик, объявил 22 августа председатель партии Леонид Слуцкий. При этом он выразил мнение, что в ближайшие годы "все знаковое, что будет происходить в России", на деле "будет происходить и в Донбассе".

"Мы уже сегодня работаем над созданием там [в Донбассе] отделений ЛДПР", — приводит слова Слуцкого ТАСС. По его словам, сейчас в ЛНР и ДНР работают волонтеры партии, так что представители организации бывают там "постоянно".

Также Слуцкий выступил за объединение "вокруг здравого смысла и подходов, направленных на гармоничное и поступательное развитие страны" и добавил, что возглавляемая им партия критикует тех, кто не понимает необходимости такого объединения. "Одна страна, один президент, одно будущее", — добавил он.

Сегодня же омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что приехавшие в Россию школьники и студенты из Украины, ЛНР и ДНР смогут продолжить здесь обучение на бесплатной основе.


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