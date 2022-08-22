КРТИ не предоставил Вишневскому расчетов, касающихся продления Шуваловского проспекта

Глава петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин ответил депутату ЗакСа Борису Вишневскому на запрос о возможной дальнейшей пробивке Шуваловского проспекта через Юнтоловский лесопарк. Депутата интересовали экономические расчеты, которые обосновывали бы необходимость вырубки зеленой зоны, примыкающей к заказнику с краснокнижной флорой и фауной. Однако каких-либо показателей, имеющих отношение к строительству дороги, "яблочнику" не предоставили. Приведенные чиновником тезисы Вишневский воспринял скептически: особенно те, что касаются экологической безопасности.

"Больше всего мне понравилось предложение авторов экспертизы выпускать молодь рыбы… в реку Свирь и ее притоки. Я бы предложил выпускать сразу в Волгу: может, кто из мальков и доплывёт до Каменки, Глухарки и Лахтинского Разлива", - написал он в собственном Telegram-канале.

Вишневский считает, что с появлением Западного скоростного диаметра потребность в соединении двух частей Шуваловского проспекта посредством вырубки насаждений перестала быть очевидной. Ему представляется также, что угрожающий природе проект может оказаться слишком дорогим для городского бюджета.