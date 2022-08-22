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Новости 15:55

КРТИ не предоставил Вишневскому расчетов, касающихся продления Шуваловского проспекта

фото ЗакС политика КРТИ не предоставил Вишневскому расчетов, касающихся продления Шуваловского проспекта

Глава петербургского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин ответил депутату ЗакСа Борису Вишневскому на запрос о возможной дальнейшей пробивке Шуваловского проспекта через Юнтоловский лесопарк. Депутата интересовали экономические расчеты, которые обосновывали бы необходимость вырубки зеленой зоны, примыкающей к заказнику с краснокнижной флорой и фауной. Однако каких-либо показателей, имеющих отношение к строительству дороги, "яблочнику" не предоставили. Приведенные чиновником тезисы Вишневский воспринял скептически: особенно те, что касаются экологической безопасности.

"Больше всего мне понравилось предложение авторов экспертизы выпускать молодь рыбы… в реку Свирь и ее притоки. Я бы предложил выпускать сразу в Волгу: может, кто из мальков и доплывёт до Каменки, Глухарки и Лахтинского Разлива", - написал он в собственном Telegram-канале.

Вишневский считает, что с появлением Западного скоростного диаметра потребность в соединении двух частей Шуваловского проспекта посредством вырубки насаждений перестала быть очевидной. Ему представляется также, что угрожающий природе проект может оказаться слишком дорогим для городского бюджета.


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Вишневский Борис Лазаревич 

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