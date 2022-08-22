В сентябре петербургским первоклассникам бесплатно покажут кино

С 1 по 25 сентября учащиеся первых классов петербургских школ смогут бесплатно посетить несколько кинопремьер в 43 городских кинотеатрах, сообщает пресс-служба Смольного. Показы будут производиться по выходным дням. Проект при поддержке комитета по культуре реализует Ассоциация владельцев кинотеатров. Вниманию школьников предложат премьеры 2022 года: "Суворов: Великое путешествие", "Бука. Моё любимое чудище" и "Мой папа - Вождь".

"У нас есть замечательная традиция – в День знаний дарить подарки ребятам, которые впервые идут в школу. В этом году подарком от города станет киносеанс. Это поможет решить сразу несколько задач - поддержать кинотеатры, оказавшиеся в сложном положении, и возродить замечательный опыт походов в кино всем классом", - прокомментировал акцию губернатор Александр Беглов.

Аналогичную инициативу реализовали в конце предыдущего учебного года, 24 мая. Тогда на бесплатный кинопросмотр сходило 110 тысяч школьников. Сентябрьской акцией "ПервоКлассный выходной" организаторы намерены превзойти этот показатель.