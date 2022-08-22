Беглов сообщил об увеличении лимитов финансирования 40 соцобъектов в Петербурге

До конца года в Петербурге должно открыться 13 новых школ и 26 детских садов, сообщил 22 августа телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова. Кроме того, градоначальник анонсировал появление других социальных объектов.

"На прошлой неделе город увеличил лимиты финансирования более чем 40 социально значимых объектов. Это позволит завершить их строительство и реконструкцию в условиях роста цен", — приводит телеканал слова Беглова.

В частности, ожидается открытие лечебно-диагностического корпуса Александровской больницы, отделения скорой помощи Института имени Джанелидзе, детского туберкулезного санатория, двух пожарных депо и других учреждений.

"С учетом реалий, скорректировали программу модернизации поликлиник. Продолжим закупать для них необходимое оборудование, вести ремонт помещений и информатизацию первичного звена", — отметил губернатор.

Сегодня же стало известно о планах администрации Ленобласти открыть до конца года шесть школ и семь детских садов.