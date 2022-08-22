Администрация Ленобласти рассчитывает открыть шесть школ до конца года

В общей сложности шесть новых школ и семь детских садов должны появиться на территории Ленобласти до конца 2022 года, сообщила 22 августа пресс-служба региональной администрации со ссылкой на главу местного комитета по образованию Веронику Реброву. Соответствующими планами чиновница поделилась на совещании с участием губернатора Александра Дрозденко.

"Первого сентября в Ленинградской области откроется пять школ на 3 280 мест во Всеволожском, Ломоносовском и Волховском районах и три детских сада на 525 мест в Ломоносовском и Всеволожском районах", — сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти. Кроме того, до конца декабря в регионе ожидается открытие еще одной школы и четырех детсадов.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова поведала о планах допускать к бесплатному образованию в России школьников и студентов из Украины и республик Донбасса, въехавших на территорию страны. Также администрация Петербурга сообщила о подготовке бесплатных кинопоказов для первоклассников в сентябре.