Губернатор призвал горожан прививаться на фоне ухудшения эпидситуации

Губернатор Александр Беглов указал на ухудшение эпидемической ситуации в Петербурге и призвал горожан пройти ревакцинацию, передает 22 августа "Петербургский дневник". Градоначальник напомнил, что в последнее время в сутки коронавирусом заражается более четырех тысяч жителей Северной столицы.

"Общее число инфицированных с подтвержденным диагнозом составляет в городе более 20 тысяч, — сообщил Беглов. — Мы расширяем число коек в "красных зонах". Приостанавливаем свободное посещение больных в городских стационарах".

Попутно губернатор напомнил о том, что в городе действует рекомендация соблюдать масочный режим в общественных местах. При этом он указал, что "единственным способом избежать тяжелых последствий коронавируса остается вакцинация и ревакцинация" и призвал петербуржцев привиться, если они этого еще не сделали или же вакцинировались более полугода назад.

Ранее Беглов заявил об увеличении лимитов финансирования более 40 социальных объектов в Петербурге.