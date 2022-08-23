Бульвар Менделеева в Мурино озеленят за 10 млн рублей

МБУ "Содержание и развитие территории" Мурино опубликовало на портале государственных закупок тендер на озеленение бульвара Менделеева, обратило внимание издание 47news. Начальная цена контракта - 10 млн рублей.

В технической документации к закупке указано, что на главной пешеходной зоне областного города должны быть высажены деревья и кустарники, а точнее - 22 липы и 92 клёна, а также установлены урны и скамейки. Также будущий подрядчик обязан будет "убрать" за собой. Все работы необходимо закончить до 15 октября текущего года.

Отметим, что против застройки пешеходной зоны на бульваре Менделеева, где в прошлом году должны были возвести очередной "шаверматорий", активно протестовали местные жители. В результате администрация города услышала их просьбы, пообещав вместо ресторана благоустроить место.