Александр Шестун объявил голодовку после заявления об избиении в карцере

Бывший руководитель Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил голодовку в СИЗО Каширы: днём ранее, заявляет он, его избили сотрудники карцера, сообщила ЗАКС.Ру его жена Юлия.

По словам Шестуна, из-за болей, которые он испытывает, экс-управленец не может спать более 4 часов ночью, а в дневное время эта возможность у него отсутствует, так как тюремные кровати прикручивают к стенам

21 августа бывший районный глава попробовал оставить матрас, чтобы отдохнуть на полу, однако сотрудники СИЗО "меня выволокли вместе с матрасом в коридор".

Зайти самостоятельно назад Шестун не смог, так как у него свело голень, после чего его заставили сделать это в принудительном порядке, применив силу.

"В итоге у меня разбита губа, гематома на правом предплечье и левой кисти, расплющенный мизинец, а грыжа буквально вывалилась, как груша", - рассказал о последствиях инцидента политик.

Шестун намерен привлечь сотрудников СИЗО к ответственности.

Напомним, в карцер Шестуна поместили из-за его адресованных надзирателям просьб вытирать ноги перед входом в камеру.