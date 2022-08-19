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Новости 20:19

Александра Шестуна поместили в карцер после откровенного разговора с ОНК Подмосковья

фото ЗакС политика Александра Шестуна поместили в карцер после откровенного разговора с ОНК Подмосковья

Руководство СИЗО № 5 города Каширы решило поместить бывшего главу подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна в карцер, сообщается в Telegram-канале в его поддержку.

Решение было принято после адресованной сотруднику ФСИН просьбы вытирать ботинки при входе в камеру, пишет экс-управленец.

"Причина — словесный конфликт после невыполнения моей неоднократной просьбы в вежливой форме со словом "пожалуйста", чтобы тюремщик Украинцев вытер грязные ботинки о половик при входе в камеру", - известил Шестун в очередном письме.

На протяжении последних 120 дней политик находится в каширском изоляторе. И каждый день, делится он, у него в камере проходит обыск.

"После очередного шмона вымыть загаженные полы и разобранные сумки довольно затруднительно", - констатирует Шестун.

Примечательно, но в карцер политика поместили сразу после визита к нему правозащитников из Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья: в беседе с ними он в подробностях изложил происходящее с ним в СИЗО.

Также не так давно Шестуну вновь отказали в проведении операции на грыже: ФСИН сослалась на отсутствие анализа крови на наличие ВИЧ.

Напомним, ранее суд добавил экс-управленцу ещё полгода к его пятнадцатилетнему сроку, полученному за некие за махинации с земельными участками.

Фото: Александр Шестун / "ВКонтакте"


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