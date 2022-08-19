Александра Шестуна поместили в карцер после откровенного разговора с ОНК Подмосковья

Руководство СИЗО № 5 города Каширы решило поместить бывшего главу подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна в карцер, сообщается в Telegram-канале в его поддержку.
Решение было принято после адресованной сотруднику ФСИН просьбы вытирать ботинки при входе в камеру, пишет экс-управленец.
"Причина — словесный конфликт после невыполнения моей неоднократной просьбы в вежливой форме со словом "пожалуйста", чтобы тюремщик Украинцев вытер грязные ботинки о половик при входе в камеру", - известил Шестун в очередном письме.
На протяжении последних 120 дней политик находится в каширском изоляторе. И каждый день, делится он, у него в камере проходит обыск.
"После очередного шмона вымыть загаженные полы и разобранные сумки довольно затруднительно", - констатирует Шестун.
Примечательно, но в карцер политика поместили сразу после визита к нему правозащитников из Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья: в беседе с ними он в подробностях изложил происходящее с ним в СИЗО.
Также не так давно Шестуну вновь отказали в проведении операции на грыже: ФСИН сослалась на отсутствие анализа крови на наличие ВИЧ.
Напомним, ранее суд добавил экс-управленцу ещё полгода к его пятнадцатилетнему сроку, полученному за некие за махинации с земельными участками.