Суд добавил Шестуну еще полгода к пятнадцатилетнему сроку

Суд в Подмосковье признал бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна виновным в оскорблении судьи и угрозах представителям власти и назначил ему дополнительные 6 месяцев колонии вместе с исправительными работами. Об этом ЗАКС.Ру сообщила жена бывшего чиновника Юлия Шестун. Гособвинение накануне попросило приплюсовать к 15-летнему сроку за мошенничество, который сейчас отбывает политик, семь месяцев.

Вместе со своим защитником на суде Шестун не согласился с проведенной психолингвистической экспертизой своих слов и поставил под сомнение компетентность ее автора.

Напомним, что бывшего подмосковного госслужащего осудили по делу о мошенничестве за махинации с земельными участками. Его преследованию, начавшемуся летом 2018 года, предшествовали публичные разногласия с региональными чиновниками и силовиками. Часть российских правозащитников считает Шестуна политзаключенным. Сам он уверен, что тюремным заключением ему отомстили за нелояльность и обнародование компромата на оппонентов.