Прокуратура попросила увеличить срок Александру Шестуну

Государственное обвинение попросило у суда добавить к 15-летнему сроку, который отбывает бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, еще семь месяцев заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщила ЗАКС.Ру его супруга Юлия. Ходатайство подано в рамках еще одного дела против политика, которое возбудили уже после следствия и суда по первому делу: на этот раз Шестуна обвиняют в оскорблении судьи и угрозах, адресованных представителям власти.

Напомним, что бывший чиновник попал под уголовное преследование летом 2018 года. Ему инкриминировали махинации с земельными участками, чему предшествовал его конфликт с региональной администрацией и силовиками. Свое дело Шестун считает политической расправой. В ходе следствия, продлившегося 2,5 года, фигурант экономического дела неоднократно голодал в знак протеста против условий содержания. Правозащитники из общества "Мемориал"* включили Шестуна в список российских политзаключенных.

В мае на Шестуна завели административное дело по статье о дискредитации армии: он выступает против спецоперации на Украине, демонстрируя свою позицию на судебных заседаниях.

*Минюст внес "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов; организация ликвидирована судом