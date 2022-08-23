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Новости 12:59

Сеть "Магнит" ввела обязательный масочный режим для сотрудников

фото ЗакС политика Сеть "Магнит" ввела обязательный масочный режим для сотрудников

Торговая сеть "Магнит" начиная со вторника ввела обязательный масочный режим для своих работников, передает 23 августа "Интерфакс". Подобная мера стала ответом на наблюдаемый в России рост заболеваемости коронавирусом.

Масочный режим будет действовать для сотрудников магазинов во всех 67 регионах присутствия ретейлера, а заодно и для работников 45 распределительных центров компании. Также сеть намерена увеличить количество санитарных мероприятий в торговых точках и логистических комплексах и активизировать меры по вакцинации работников. Как передает "Интерфакс", в ближайшие несколько месяцев компания рассчитывает увеличить долю вакцинированного персонала по меньшей мере до 80 %.

Накануне губернатор Александр Беглов в очередной раз обратился к петербуржцам с призывом привиться от коронавируса. Также он напомнил о действующих в городе рекомендациях по ношению медицинских масок в общественных местах.

Фото: pixabay


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