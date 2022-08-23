Беглов ждет осенью и зимой мариупольских школьников на отдых в Петербурге

В детском оздоровительном комплексе "Дружных" подошла к концу последняя, четвертая смена для школьников из Мариуполя, рассказала 23 августа пресс-служба петербургского губернатора. Всего за прошедшие с начала первой смены два месяца здесь отдохнули более полутора тысяч детей и 80 сопровождавших их педагогов.

Комментируя завершение четвертой смены, Александр Беглов заявил, что организаторы "старались сделать эту поездку для них [детей] незабываемой", и выразил надежду, что "эти летние впечатления останутся в их сердце надолго".

"Мы со своей стороны будем укреплять сложившееся сотрудничество, берем на себя методическую помощь педагогам и сопровождение учебного процесса. Окажем необходимую поддержку", — пообещал градоначальник. При этом он уточнил, что дети из Мариуполя и в дальнейшем будут приезжать в Петербург на отдых. "Планируем принимать школьников из города-побратима в осенние и зимние каникулы", — указал он.

Напомним, первая смена школьников из Мариуполя прибыла в Петербург 23 июня. Всего в ДОК "Дружных" были организованы четыре смены по две недели каждая.

Фото: ДОК "Дружных"/ ВКонтакте