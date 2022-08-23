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Новости 14:43

Володин заявил о необходимости создать "единое правовое пространство" с ДНР

фото ЗакС политика Володин заявил о необходимости создать "единое правовое пространство" с ДНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин совершил в составе делегации от нижней палаты парламента поездку в Донецкую народную республику, сообщила 23 августа пресс-служба ГД. В ходе поездки он встретился с депутатами и руководством Народного совета ДНР, а также главой ДНР Денисом Пушилиным.

"Нам необходимо сформировать единое правовое пространство в самых разных сферах — образовании, здравоохранении, транспорте, ЖКХ", — объявил Володин. По его словам, для этого было организовано взаимодействие профильных комитетов Госдумы с депутатами Народного совета.

Также Володин указал, что на территории Донбасса постоянно работают 70 депутатов Госдумы от всех фракций "в закрепленных за ними районах и городах". Рассуждая об этом, спикер отметил важность работы "с избирателями и соотечественниками" на территории ДНР. "Они голосовали на выборах в Государственную Думу, поэтому для нас это особая ответственность", — объяснил он.

Ранее Володин высказался в пользу отправки в Донбасс охранников и руководства московского ресторана, где военного не пропустили через парадный вход.


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