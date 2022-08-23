Краснодарская версия журнала "Собака.Ru" сняла с обложки фото певицы Manizha и убрала интервью с ней

В Краснодаре местная редакция журнала "Собака.Ru" решила снять с обложки фотографию певицы Manizha, а также убрать из выпуска интервью с исполнительницей, сообщает издание 93.ru.

Номер частично был посвящён фестивалю казачьей культуры "Александровская крепость", который должен пройти в сентябре в Усть-Лабинске. Manizha заявлена как его хедлайнер.

В самой "Собака.Ru" отказались комментировать корректировку, внесённую в выпуск, при этом в пресс-службе фонда "Вольное Дело", который является организатором фестиваля, заявили, что Manizha всё ещё числится в списках выступающих.

Певица Manizha ранее высказывалась против военной спецоперации на Украине. По неофициальной причине из-за этого последний раз отменили её выступление на ежегодном фестивале "Стереолето".