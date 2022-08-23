Задержанных участников арт-группы "Явь" отпустили со штрафами за мелкое хулиганство

Задержанные утром 23 августа участники арт-группы "Явь" были выпущены из отдела полиции № 77, сообщил проект "Сетевые свободы" со ссылкой на адвоката Марию Зырянову. По данным правозащитников, на каждого задержанного был выписан протокол о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ).

В частности, журналист немецкого телеканала ZDF Роман Шель был освобожден со штрафом в размере 500 рублей. Максимальное наказание по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 КоАП) составляет штраф в размере тысячи рублей или же 15 суток административного ареста.

Помимо Шеля, утром были задержаны участник "Яви" Александр Воронин с помощником Николаем Стекольниковым, а также оператор Станислав. Причиной послужила попытка нанести на забор надпись Goolag, имитирующую стартовую страницу Google. Завершить работу уличные художники не смогли по причине появления полиции.

Фото: Арт-группа Явь / Telegram