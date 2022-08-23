"Офицеры России" пожаловались в Генпрокуратуру на "Сплин" после выступления группы на воронежском рок-фестивале

Движение "Офицеры России" обратилось к генпрокурору Игорю Краснову с жалобой на выступление группы "Сплин" на воронежском рок-фестивале "Чернозем", сообщило 23 августа РИА "Новости" со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо. Согласно данным информагентства, общественники добиваются проверки высказываний лидера рок-группы Александра Васильева на наличие фейков о спецоперации на Украине (ст. 207.3 УК РФ).

"В случае выявления нарушения действующего законодательства, принять меры реагирования с целью привлечения лидера группы "Сплин" А. Васильева к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 207.3 УК РФ. В случае выявления иных нарушений законодательства, привлечь лидера группы "Сплин" А. Васильева в соответствии с установленной законом ответственностью", — цитирует обращение РИА "Новости".

Лидер "Офицеров России" генерал-майор Сергей Липовой объяснил суть претензий к Васильеву в ходе беседы с информагентством. Причиной недовольства он назвал исполнение песни "Выхода нет", которую музыкант посвятил покинувшим Россию коллегам по цеху. В речи Васильева Липовой заподозрил "ярко выраженный двусмысленный характер с целью публичной поддержки противников СВО". Также генерал-майор выразил обеспокоенность в связи с предстоящими концертами "Сплина", один из которых должен состояться в Москве на "ВЭБ Арене" — домашнем стадионе футбольного клуба ЦСКА. Последнее Липовой считает недопустимым, памятуя о былой связи клуба с армией.

На прошлой неделе Васильев посвятил песню "Выхода нет" покинувшим страну "по разным причинам" музыкантам. Выступление состоялось на рок-фестивале "Чернозем", посвящение относилось, в частности, к группам "Аквариум", "Машина времени" и Tequilajazzz. В своей речи Васильев выразил надежду, что те когда-нибудь смогут вернуться назад. Позже в СМИ появилась информация об удалении записи выступления "Сплина" из трансляции фестиваля.