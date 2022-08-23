Попова усомнилась в необходимости усиления противоэпидемических мер в школах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит необходимости в установлении дополнительных противоэпидемических мер в учебных заведениях, сообщила 23 августа пресс-служба ведомства. Своим мнением глава РПН поделилась в ходе селекторного совещания с главами региональных отделений санитарной службы.

"Территориальным органам Роспотребнадзора следует обратить особое внимание на готовность к организации питания в образовательных организациях, а также на соблюдение всех действующих санитарных и противоэпидемических требований. На сегодняшний день введение дополнительных противоэпидемических мер в школах не требуется", — пересказывает слова Поповой пресс-служба РПН.

В то же время Попова указала на необходимость "неукоснительного соблюдения нормативов по охвату населения тестированием на COVID-19". По ее мнению, наращивание объемов тестирования позволит более эффективно выявлять заболевших коронавирусом россиян и блокировать распространение болезни.

Согласно озвученным на совещании данным, по итогам 33-й недели текущего года в России зафиксировали свыше 243 тысяч новых заражений коронавирусом. "Показатель заболеваемости составил 165,71 на 100 тысяч населения, что на 38,4 % выше, чем на прошлой неделе", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Сегодня же стало известно, что в Петербурге свободна лишь одна десятая часть коек, предназначенных для стационарного лечения больных коронавирусом.

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