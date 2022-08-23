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Новости 18:57

Темп вакцинации в России за неделю вырос на треть

фото ЗакС политика Темп вакцинации в России за неделю вырос на треть

Средний темп вакцинации вырос в России за последнюю неделю почти на 30 %, отрапортовал 23 августа Росздравнадзор в своем Telegram-канале. Если до этого привились 87 769 человек, то на прошлой неделе количество вакцинированных составило уже 111 450 человек.

По сообщению ведомства, за последний месяц его сотрудники провели видеоселекторные совещания с руководителями органов госвласти в сфере охраны здоровья всех 85 регионов России, касающиеся вакцинации россиян от ковида. По их результатам каждый регион получил ряд распоряжений относительно мер по профилактике распространения ковида.

В частности, регионы должны были разработать планы по повышению коллективного иммунитета, нарастить темп вакцинации по разным направлениям, а также "усилить информационно-просветительскую работу" относительно необходимости своевременной вакцинации от ковида.

Ранее о необходимости прививаться от ковида петербуржцам напомнил губернатор Александр Беглов.

Фото: pixabay


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