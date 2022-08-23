Агапитова рассказала Лисовцу о состоянии прогулочных двориков в "стражном" отделении психиатрической больницы № 6

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова обратилась к главе комитета по здравоохранению Дмитрию Лисовцу с вопросом о возможности реконструкции прогулочных дворов в "стражном" отделении Городской психиатрической больницы № 6. В своем нынешнем состоянии они "превращаются в духовые шкафы" в жаркую погоду, указали в аппарате омбудсмена.

В "стражное" отделение направляются арестованные граждане для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Здесь они могут провести от одной до четырех недель, при этом обследуемые имеют право на ежедневные прогулки продолжительностью не менее часа. Однако особенности конструкции прогулочных двориков таковы, что в жаркую погоду находиться в них может далеко не каждый человек, указали в аппарате Агапитовой.

""Прогулочные дворики" представляют из себя камеры на последнем этаже. Глухие стены, железная дверь, только вместо потолка — решетка. От осадков защищает купол из прозрачного поликарбоната. Воздух поступает через небольшие окна в торце надстройки", — говорится в сообщении на сайте петербургского омбудсмена. Авторы допускают, что в прохладную погоду дворик может быть пригоден для прогулки, однако в жару "он превращается в парник, поскольку прозрачный колпак не убирается и не открывается". При этом иные места для прогулок в отделении отсутствуют.

В беседе с Лисовцом Агапитова рассказала "о нарушении права на ежедневную прогулку" и предложила реконструировать прогулочные дворы, попутно оборудовав их скамейками и предоставив несовершеннолетним возможность заниматься физическими упражнениями, как того требует законодательство. В ответ глава комздрава заявил, что сейчас ведется разработка проектно-сметной документации на капремонт контрольно-пропускного пункта и "стражного" отделения в больнице. Финансирование работ планируется после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Комментируя слова собеседника, Агапитова признала, что подготовка к реконструкции — "дело очень не быстрое". "Но хорошо, что мы обратились до того, как реконструкция была проведена, руководство комитета оперативно отреагировало и готово внести соответствующие изменения", — добавила она.

Напомним, что на такие дворики жаловалась петербургская художница Александра Скочиленко, которая находилась в больнице на психиатрической экспертизе. В конце июня ее навещала Агапитова, которая также заглянула и в помещение для прогулок. "Когда мы сегодня туда заходили — еще не было 10 утра и там уже было душно. Не удивляюсь, что к вечеру люди просто отказываются туда идти", — позже описала условия уполномоченная.

Фото: ombudsmanspb.ru