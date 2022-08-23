ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 21:09

В комздраве допустили возможность одновременной вакцинации от ковида и гриппа

фото ЗакС политика В комздраве допустили возможность одновременной вакцинации от ковида и гриппа

В нынешнем году медики рассчитывают вакцинировать от гриппа 3,25 миллиона петербуржцев, включая 510 тысяч детей. При этом специалисты утверждают, что совмещение прививки с ревакцинацией от коронавируса представляется допустимым, передает 23 августа телеканал "Санкт-Петербург".

"Часто задают вопрос, можно ли одномоментно вводить вакцину против гриппа и ковида. Да, можно", — приводит телеканал слова главы отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Ларисы Соловьевой. По словам чиновницы, иммунитет сформируется и при совмещении двух вакцин.

При этом тем, кто опасается прививаться обеими вакцинами одновременно, Соловьева рекомендовала пройти процедуры с промежутком в 30 дней.

Сегодня стало известно о старте кампании по вакцинации от гриппа в Петербурге. В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева сообщили о поступлении в медучреждения города первых 418 740 доз препарата "Совигрипп".

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама