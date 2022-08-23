В комздраве допустили возможность одновременной вакцинации от ковида и гриппа

В нынешнем году медики рассчитывают вакцинировать от гриппа 3,25 миллиона петербуржцев, включая 510 тысяч детей. При этом специалисты утверждают, что совмещение прививки с ревакцинацией от коронавируса представляется допустимым, передает 23 августа телеканал "Санкт-Петербург".

"Часто задают вопрос, можно ли одномоментно вводить вакцину против гриппа и ковида. Да, можно", — приводит телеканал слова главы отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Ларисы Соловьевой. По словам чиновницы, иммунитет сформируется и при совмещении двух вакцин.

При этом тем, кто опасается прививаться обеими вакцинами одновременно, Соловьева рекомендовала пройти процедуры с промежутком в 30 дней.

Сегодня стало известно о старте кампании по вакцинации от гриппа в Петербурге. В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева сообщили о поступлении в медучреждения города первых 418 740 доз препарата "Совигрипп".

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