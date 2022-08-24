"Как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения": Глава Свердловской области о Ройзмане

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Видеозапись опубликована в Telegram-канале регионального главы.

"У меня с Евгением Ройзманом были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. Как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения, надеюсь, он их получит", — заявил Куйвашев.

Резюмируя, он сообщил также, что рассчитывает на продолжение работы учреждённого Ройзманом музея Невьянской иконы, в котором, к слову, также сегодня проходил обыск.

Вооружённые силовики нагрянули к Ройзману с обыском ранним утром среды, 24 августа. По предварительной информации, в отношении политика возбуждено уголовное дело о дискредитации армии. Ранее его трижды штрафовали по аналогичной административной статье.

Фото: Евгений Куйвашев / Telegram