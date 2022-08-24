Клишас предложил лишать парламентариев мандата за неконституционные инициативы

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал 24 августа инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева. Последний предложил лишать россиян гражданства за осуждение властей ради визы.

"Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими Основам Конституционного строя Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Конституции России)", — написал в своем Telegram-канале Клишас. "Нельзя расшатывать Конституцию. Нужно Конституцию уважать", — спустя время добавил он.

Упомянутая сенатором статья Конституции гласит, что "гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его".

Ранее RT сообщил о том, что депутат Сухарев направил вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с предложением создать правовой механизм лишения россиян гражданства за критику России. Автор документа просил адресата "рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы <...> подвергнут критике действия Вооружённых сил Российской Федерации на Украине и поставят под сомнение легитимность законно избранной власти в России".

В начале августа Клишас назвал "возвращением к худшим практикам советского периода" появление в Москве и Петербурге магазинов duty free только для дипломатов и членов их семей.