ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:41

Клишас предложил лишать парламентариев мандата за неконституционные инициативы

фото ЗакС политика Клишас предложил лишать парламентариев мандата за неконституционные инициативы

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал 24 августа инициативу депутата Госдумы Ивана Сухарева. Последний предложил лишать россиян гражданства за осуждение властей ради визы.

"Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими Основам Конституционного строя Российской Федерации (ч. 3 ст. 6 Конституции России)", — написал в своем Telegram-канале Клишас. "Нельзя расшатывать Конституцию. Нужно Конституцию уважать", — спустя время добавил он.

Упомянутая сенатором статья Конституции гласит, что "гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его".

Ранее RT сообщил о том, что депутат Сухарев направил вице-премьеру Андрею Белоусову письмо с предложением создать правовой механизм лишения россиян гражданства за критику России. Автор документа просил адресата "рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы <...> подвергнут критике действия Вооружённых сил Российской Федерации на Украине и поставят под сомнение легитимность законно избранной власти в России".

В начале августа Клишас назвал "возвращением к худшим практикам советского периода" появление в Москве и Петербурге магазинов duty free только для дипломатов и членов их семей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама