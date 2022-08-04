"Возвращение к худшим практикам советского периода": Клишас о duty free для дипломатов

Сенатор Андрей Клишас критически отозвался о постановлении российского правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, согласно которому в Москве и Петербурге появятся отдельные магазины duty free только для дипломатов и членов их семей. Мнение члена Совета Федерации приведено в его Telegram-канале.

Клишас полагает, что такая практика существовала только при СССР, когда функционировали магазины "Берёзка", куда пускали только "особенных" гостей.

"Возвращение к худшим практикам советского периода, когда наши граждане по сравнению с иностранцами ставились в положение людей второго сорта", — представил свою позицию сенатор.

О том, что в двух столицах откроют точки беспошлинной торговли, куда будут пускать только дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, стало известно днём ранее, 3 августа. При посещении магазина необходимо предъявить документ, подтверждающий обозначенные статусы.