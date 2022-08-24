Декана факультета ГИТИСа Пивоварову уволили после 48 лет работы из-за её пацифистской позиции

Российский институт театрального искусства (ГИТИС) не стал продлевать контракт с деканом театроведческого факультета Натальей Пивоваровой, о чём она сама сообщила в своих социальных сетях.

"Сегодня мне предложили написать заявление на увольнение, я отказалась, затем объяснили, что просто не возобновили со мной контракт, хотя уже и расписание прислали. Все ясно, все правильно. Больше работы нет. На что жаловаться в такое время?" — рассказала о ситуации педагог.

В публикации Пивоварова не называет причины, по которым её уволили, только сообщает, что "знала, что делаю, говорю, кому говорю, что пишу, как думаю". На её страницах в соцсетях есть ряд пацифистских заметок.

В ГИТИСе Пивоварова, по её словам, трудилась последние 48 лет.

Добавим также, что в Архангельске ветеран МЧС бросил преподавание в вузе из-за нежелания менять пацифистскую позицию по СВО.