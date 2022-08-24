Мундепа Самусева предложили лишить денежной компенсации за дискредитацию армии

Заместитель главы МО "№15" Игорь Королев 23 августа обратился к главе округа Сергею Виноградову с предложением лишить депутата Сергея Самусева ежеквартальной денежной компенсации за "дискредитацию публичной власти РФ и действий Вооруженных сил РФ" из-за постов в соцсети "ВКонтакте". Об этом Самусев рассказал ЗАКС.Ру.

Причиной недовольства Королева стали пять публикаций в паблике "МО№15.Актуально (Выборгский р-н)", который ведет Самусев. Королев также просит у главы МО принять меры "обеспечительного характера" по удалению спорных, по его мнению, материалов и рассмотреть на ближайшем заседании совета вопрос о прекращении полномочий помощника Самусева Александра Максимова.

- Я думаю, что Королев, ранее не замеченный в какой-то муниципальной работе, просто отрабатывает актуальную повестку и зарабатывает на этом очки. Он в рабочее время постоянно что-то писал в наш чат с Z-символикой. Какие-то посты присылал. Я думаю, мы не за это ему зарплату платим, как заместителю главы муниципального образования, чтобы он занимался военной пропагандой, - рассказал Самусев.

По словам мундепа, ежемесячная компенсация для депутатов МО №15 составляет около 1,5 тысяч рублей.

Глава МО Виноградов рассказал ЗАКС.Ру, что не видит юридических оснований для удовлетворения обращения. Он отметил, что не успел подробно изучить документ.

Это не первый раз, когда Королев проявляет интерес к коллеге. В начале июля Самусеву от него поступило предложение добровольно отказаться от полномочий.

С середины мая Самусев находится за пределами России. Он принял решение покинуть страну после задержания во время шествия "Бессмертного полка" за портрет узника фашистских лагерей, который, по информации СМИ, погиб в марте этого года в Харькове. Депутата оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Константин Леньков, фото: Сергей Самусев / ВКонтакте