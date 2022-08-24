В Петербурге возобновили снос особняка Салтыковой

Рабочие продолжили работы по сносу дворовых флигелей особняка Е.П. Салтыковой, расположенного на Большой Морской улице, сообщил ЗАКС.Ру градозащитник Олег Мухин. На прошлой неделе строители уничтожили последние сохранившиеся стены третьего этажа. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сноса.

На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале "SOS СПб СНОС", видно, как рабочие ведут активность на территории особняка. Авторы публикации утверждают, что съемка велась 24 августа.

О демонтажных работах в доме 1845 года постройки стало известно 16 августа. В тот день на площадке избили градозащитника Олега Мухина, который пытался сфотографировать поврежденные флигели. В тот же день председатель СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сноса. На место выехали сотрудники ведомства, а работы были временно приостановлены. На следующий день уголовное дело завели и на напавших на Мухина.

Подробнее о реакции Бастрыкина на снос исторического наследия в Петербурге - в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото: Telegram-канал “SOS СПб СНОС”