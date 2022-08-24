Суд в Москве оштрафовал журналиста Шаиняна* за отсутствие маркировки иноагента

Басманный суд Москвы рассмотрел дело журналиста Карена Шаиняна* о нарушении закона об иностранных агентах, сообщил 24 августа в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков. По его словам, претензии к Шаиняну* возникли из-за отсутствия в его публикациях указания на статус иноагента.

В результате суд признал журналиста в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ) и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Шаинян* был признан иноагентом 15 апреля, одновременно с Юрием Дудем** и Екатериной Шульман***, а также другими гражданами. Издание "Медиазона"**** отмечает, что ранее он с журналистом Михаилом Зыгарем основал студию "История будущего", которая, среди прочего, занималась проектом "1917. Свободная история".

*Минюст внес Карена Шаиняна в реестр СМИ-иноагентов

**Минюст внес Юрия Дудя в реестр СМИ-иноагентов

***Минюст внес Екатерину Шульман в реестр СМИ-иноагентов

****Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ-иноагентов