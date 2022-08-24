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Новости 14:38

Суд объяснил, за что Юрий Шевчук получил штраф за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Суд объяснил, за что Юрий Шевчук получил штраф за дискредитацию армии

Советский райсуд Уфы опубликовал мотивировочную часть решения по административному делу лидера ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации российской армии, передаёт ТАСС.

Так, музыкант, обращаясь к залу во время концерта и задавая публике вопросы, якобы стремился вызывать у людей сомнения в законности проведения военной спецоперации на территории Украины, счёл суд.

"Задавая [перед выступлением в Уфе] вопросы, Шевчук Ю.Ю. призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО", - указывается в мотивировочной части решения.

В то же время суд постановил, что музыканту не обязательно было напрямую со сцены произносить такие слова, как "Вооружённые силы РФ" или "армия".

Кроме того, уфимский суд счёл лишь частными мнениями предоставленные ему лингвистические экспертизы, так как в них не учитывался "косвенный контекст" в речи Шевчука.

"Несмотря на то что эта оценка выражена в ироничной форме, правовая квалификация действий Шевчука не меняется", - заключил суд Уфы.

Юрий Шевчук получил штраф о дискредитации российской армии 16 августа. Резонансная речь, ставшая поводом для составления административного протокола на музыканта, прозвучала в ходе последнего концерта ДДТ в Уфе.


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