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Новости 14:57

"Фонтанка": У "Водоканала" и его подрядчика проходят новые обыски, которые обойдутся без задержаний

фото ЗакС политика "Фонтанка": У "Водоканала" и его подрядчика проходят новые обыски, которые обойдутся без задержаний

Сотрудники экономической полиции вновь приходили в офисы ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с обыском: оперативные мероприятия коснулись также основного подрядчика предприятия ООО "Строительная компания Нострум", пишет "Фонтанка".

Ранее в отношении топ-менеджеров "Водоканала" возбудили уголовное дело о мошенничестве, в котором фигурирует ущерб на сумму свыше 890 млн рублей.

Обыски проводились по 15 адресам, которые занимает предприятие. Силовики при этом заявили, что никого задерживать не будут.

По информации издания, правоохранители намерены выйти на бизнесмена Константина Голощапова, который уехал из РФ за несколько дней до первой волны обысков.


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