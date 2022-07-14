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Шесть уголовных дел возбудили после обысков и задержаний в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

фото ЗакС политика Шесть уголовных дел возбудили после обысков и задержаний в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В отношении шести должностных лиц ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" возбудили уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), отчитались в городском главке поздним вечером 13 июля. По версии правоохранителей, ущерб от их деятельности составил не менее 172 млн рублей.

В ходе проверки выяснилось, что в период с 2014 по 2019 год различные строительные компании заключали с "Водоканалом" договоры на подключение своих объектов к сетям водоснабжения.

"При этом, по версии следствия, должностными лицами ГУПа вносились заведомо недостоверные сведения в автоматизированную информационную систему предприятия, содержащие данные о якобы ранее полученных застройщиком технических условиях. В результате этого денежные средства, предназначенные для уплаты в бюджет организации за подключение, присваивались должностными лицами ГУПа", — отчитались в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Проверка на предмет выявления всех причастных к преступлению на данный момент продолжается, подытожили в главке.

Напомним, что днём ранее в региональном управлении МВД сообщили, что после допроса на двое суток были задержаны четверо сотрудников предприятия до избрания им меры пресечения. Среди них — экс-гендиректор "Водоканала" Александр Данилов и ведущий специалист предприятия по подключениям к сетям Вячеслав Гольдин.

Напомним, экономическая полиция нагрянула с обысками к топ-менеджерам "Водоканала" 12 июля. Изначально сообщалось, что речь идёт об уголовном деле по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").


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