Петербург получит федеральные средства на расселение аварийного жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о запуске новой программы расселения граждан из признанного аварийным жилья, поведала 24 августа пресс-служба правительства. Она распространится на многоквартирные дома, признанные непригодными для проживания в период с 2017 по 2022 годы.

Согласно планам, в 2022-2023 годах федеральный центр переведет регионам в общей сложности 45 миллиардов рублей на реализацию программы. Предполагается, что это позволит переселить около 50 тысяч человек, при этом уровень федерального софинансирования будет колебаться от региона к региону, но в среднем составит 60%.

В 2022 году половину из назначенной сумы (22,5 миллиарда рублей) распределят среди девяти регионов, которые к 1 мая выполнили программу по расселению жилья, признанного аварийным до 2017 года. В числе получателей окажется и Петербург наравне с Севастополем, Дагестаном, Чечней и другими субъектами. Ожидается, что благодаря софинансированию получатели средств смогут "обновить старый фонд общей площадью около 500 тыс. кв. м, что улучшит качество жизни более 26,5 тысячи человек", отметили в пресс-службе кабмина.

Ранее сообщалось о планах правительства субсидировать трудоустройство всех безработных, не достигших тридцатилетия.