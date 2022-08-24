В Ленобласти установят памятник утраченным монументам Прибалтики

В поселке Лебяжье Выборгского района Ленобласти появится мемориальный комплекс в память об утраченных монументах Прибалтики, информирует 24 августа "ЛенТВ24" со ссылкой на сообщество во "ВКонтакте" мемориально-исторического района (МИР) "Куутерселькя 1944". Авторство инициативы принадлежит его создателям, памятник предполагается разместить в границах района.

Идея появилась на фоне сносов памятников советским воинам в Эстонии и Латвии, пишут ее авторы. "Мы не лезем в политику, наше дело всегда было и остается — память, — написали они. — Которая не должна померкнуть. И у нас родилась мысль сделать на территории МИР "Куутерселькя 1944" отдельный небольшой мемориальный комплекс, который будет посвящен всем утраченным памятникам Прибалтики".

Накануне в Риге были снесены три скульптуры мемориала советским воинам, в ответ СК России возбудил уголовное дело. Утром 24 августа работы по демонтажу в латвийской столице продолжились.

Фото: "Из Kuuterselka в Лебяжье"/ "ВКонтакте"