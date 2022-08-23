СК возбудил уголовное дело после сноса памятника советским воинам в Риге

К вечеру 23 августа три крупные фигуры памятника Освободителям Риги, изображающие советских солдат, были демонтированы, сообщило РИА "Новости". В ответ Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщило информагентство, на очереди тяжелой техники оказалась женская фигура Матери-Родины. Центральный обелиск остается нетронутым, территория, на которой ведутся работы, огорожена лентами и забором.

По факту демонтажа Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления об уничтожении или повреждении воинских захоронений и памятников (ст. 243.4 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства. "Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом", — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Как отмечается, уголовное дело было заведено по поручению главы Следкома Александра Бастрыкина. В частности, он потребовал от подчиненных "дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента, для привлечения их к ответственности".

Демонтаж монумента в Риге начался утром 23 августа. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, ранее предлагавший забрать монумент на территорию подведомственного региона, откликнулся на известие в своем Telegram-канале, назвав снос памятника "однозначно актом вандализма". "Чем мы, ленинградцы, можем ответить на варварский снос памятника в Риге? Прежде всего, бережным отношением к нашим историческим памятникам, связанным с Великой Отечественной. И созданием новых монументов, которые должны рассказывать потомкам ― о подвиге советских солдат, всех советских людей в годы Второй Мировой войны", — добавил Дрозденко.