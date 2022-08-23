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Новости 12:32

В Риге приступили к демонтажу памятника советским воинам

фото ЗакС политика В Риге приступили к демонтажу памятника советским воинам

В столице Латвии начались работы по демонтажу памятника Освободителям Риги, известило 23 августа РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ. Как сообщается, в парк, где расположен монумент, прибыли строители и тракторы в сопровождении сил полиции.

На территории работают экскаваторы, один из которых убирает ступени у подножия памятника, а второй отвозит строительный мусор в контейнер. Сам памятник огорожен, между деревьями натянуты ленты и установлены заборы.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что после демонтажа монумент подлежит уничтожению. Глава города связал это с тем, что сотрудники Музея оккупации якобы отказали памятнику в художественной ценности. Вскоре после этого директор музея Солвита Виба опровергла слова градоначальника, указав, что учреждение лишь не может принять памятник в свою коллекцию.

В середине мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о готовности разместить на территории возглавляемого региона памятник Освободителям Риги. Спустя два месяца чиновник получил из Латвии отрицательный ответ на свою инициативу.

Фото: unsplash


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